Petition in Viersen Kampf gegen Kampfhundesteuer

Die geplante Steuererhöhung für Halter von Kampfhunden in Viersen ist zwar nicht vom Tisch, wurde aber erst mal vertagt. In der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses hatte die FDP Beratungsbedarf angemeldet; entsprechend wurde die Abstimmung verschoben. Entschieden wird nun voraussichtlich am 29. Januar.