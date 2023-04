Schulen in Viersen Kampf gegen Elterntaxis

Die Stadt Viersen sagt den Elterntaxis den Kampf an. Einstimmig beschloss die Politik im jüngsten Ordnungsausschuss, dass kurzfristig neun Hol- und Bringzonen in der Nähe von sechs Grundschulen eingerichtet werden sollen, damit Eltern ihre Sprösslinge nicht bis vors Schultor fahren. Bei einer Befragung gaben 32 Prozent der Viersener Grundschuleltern an, ihre Kinder bei schlechtem Wetter „immer/fast immer“ mit dem Auto zur Grundschule zu bringen.