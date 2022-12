Kaiser’s-Kaffee-Archiv Kaiser’s Kaffee  ist zurück in Viersen

Gemälde, Werbeschilder, Porzellan, Fotos, Werbefilme, Auftragsbücher und Bronze-Büsten: Das Archiv des einst in Viersen ansässigen Unternehmens Kaiser’s Kaffee umfasst museumswürdige Exponate ebenso wie Dokumente, die wohl so manches Forscherherz höher schlagen lassen. Der Verein für Heimatpflege Viersen hat das Archiv von Mülheim, wo es zuletzt von der Unternehmensgruppe Tengelmann aufbewahrt wurde, zurück an den Niederrhein geholt. Die Vereinsvorsitzende Beatrix Wolters und der ehemalige Vorsitzende Albert Pauly leiteten Teile des Archivs nun weiter an das Kreisarchiv, die städtische Galerie im Park in Viersen und das Niederrheinische Freilichtmuseum in Grefrath. „Ich freue mich sehr, dass die Archivalien von Kaiser’s Kaffee wieder nach Hause gekommen sind“, sagte Landrat Andreas Coenen (CDU). Damit kehre ein Stück Stadtgeschichte zurück, bekräftigte Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD).