Kaffeeverkauf und Barista-Kurse Düsseldorfer eröffnet Kaffeerösterei in Viersen

Der Duft von frisch geröstetem Kaffee liegt in der Luft, im Hintergrund läuft Reggae-Musik und es gibt eine Auswahl an bequemen Sitzgelegenheiten. Peter Sandner (51), Inhaber der kleinen Kaffeerösterei in Viersen, ist mitten in der Produktion. Er schaut konzentriert auf die Bohnen in der Röstmaschine hinunter: „In der Trommel werden gerade 50 Prozent Honduras Arabica, 25 Prozent Peru Arabica und 25 Prozent Indien Robusta schonend geröstet“, verrät der Experte. Die Mischung ist eine Eigenkreation: „Ich habe viel ausprobiert, bis ich das richtige Mengenverhältnis entdeckt habe“, sagt er. Nach dem Röstvorgang, der maximal 15 Minuten braucht, entsteht ein Kaffee mit süßlicher Schokoladennote und leichtem Zitrus-Nachgeschmack. Sandner nennt ihn den „Nettetaler“ – dort begann seine Reise zum Kaffeeröster.