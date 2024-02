„Steinchenparadies“ im Kreis Viersen Junges Paar eröffnet seltenes Secondhand-Geschäft

„Eigentlich haben wir nur ein Lager gesucht, weil wir zu Hause einfach keinen Platz mehr haben - überall war Lego“, schildert Lennartz (35). Das Paar, das sich seit zehn Jahren kennt und einen vier-jährigen Sohn hat, begeistert sich für Lego aller Art. Während Krönke (31) eher Modelle mit vielen Details schätzt, ist Lennartz der Tüftler, der „alles mag, was sich bewegt“, wie etwa Karussells. Gibt es ein Set, das er unbedingt besitzen möchte? Darauf hat er keine Antwort. „Es gibt so viele tolle Sachen“, schwer sich für eines zu entscheiden“, sagt er und blickt sich in dem kleinen Geschäft um.