Junge Dülkenerin in Mexiko Weihnachten im Land der Kakteen

Bisher sei es sehr einfach gewesen, überall Anschluss zu finden, erzählt Stella Musall. Zusammen mit Leonie, die ebenfalls als Freiwillige aktiv ist, ist sie in einem Studentenwohnheim für junge Frauen untergebracht. „Wir wurden sehr nett von den Mädchen empfangen: Wir kamen an einem Donnerstag an und wurden schon am Freitagabend ins Kino eingeladen“, beschreibt die Dülkenerin. Generell seien die Einheimischen sehr gastfreundlich, auch bei der Arbeit an der Helen- Keller-Blindenschule.