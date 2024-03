Am 16. März in Viersen Josefshaus und Alo laden zum Mädchentag

Die Teilnehmerinnen können aus einer breiten Angebotspalette wählen. Den ganzen Tag über kann zwischen den verschiedenen Angeboten gewechselt werden. Erstmalig wird Mädchenfußball angeboten. Die Mädchenmannschaft vom ASV rückt mit Torwand an und lädt zum Kicken ein. Die klassische Beauty-Ecke mit Schminken und Haarstyling unter fachlicher Anleitung samt einem sich anschließenden professionellen Fotoshooting ist erneut dabei. Die Bilddateien werden auf einen Stick gezogen und können sofort mitgenommen werden können. Jede Menge Spaß ist in der Fotobox angesagt. In der können sich die Mädels mit Selbstauslöser fotografieren. Laubsägen oder im Kreativbereich Osterkarten und Anti-Stressbälle herstellen oder Schutzengel basteln – alles ist möglich. Wer das Nähen ausprobieren will, erhält dazu ebenfalls Gelegenheit. Aus alten Jeans entstehen Utensilos. Dazu kommen Handyhüllen aus Filz und Kissen. Zumba tanzen und sich in Selbstverteidigung üben runden die Angebote ab.