Zeuge schreitet ein Jugendliche zündeln vor Viersener Bahnhof

Es war 1.45 Uhr, als ein Viersener Autofahrer die beiden Jugendlichen dabei beobachtete, wie sie mehrere Sträucher in Brand setzten. „Er parkte sein Auto auf dem Parkplatz an der Brüsseler Allee, rief die Polizei und ging zurück zum Europaplatz“, berichtete ein Polizeisprecher. Die Jugendlichen liefen daraufhin in Richtung Goethestraße weg. Die Sträucher qualmten noch. Der Viersener konnte sie löschen.