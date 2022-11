Nach Überfall am Viersener Busbahnhof : Zwei Jugendliche Intensivtäter in Untersuchungshaft

Am Busbahnhof gab es zahlreiche Raubüberfälle. Foto: Proemper Foto: Ja/Proemper,Antje (proe)

Viersen Zwei heranwachsende Intensivtäter befinden sich nach einem weiteren Raubüberfall am Viersener Busbahnhof jetzt in Untersuchungshaft. Sie sollen einem 19-Jährigen am Samstag mehrfach ins Gesicht geschlagen und ihm Geld geraubt haben. Zudem sollen den Geschädigten bedroht haben. Die Polizei hatte den Raubüberfall erst fünf Tage nach der Tat öffentlich gemacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Polizei und Staatsanwaltschaft machen das polizeibekannte Duo - einen 14-jährigen Mönchengladbacher und einen 15-jährigen Viersener — auch für weitere Taten, darunter einen weiteren Raubüberfall, verantwortlich, der sich Ende Oktober ereignete und beantragten Haftbefehl. Der Haftrichter setzte den Haftbefehl jedoch unter Auflagen außer Vollzug. Kaum entlassen, hätten beide teils gemeinsam weitere Straftaten verübt, vorwiegend in der Viersener Innenstadt, ist sich die Polizei sicher.

Am Samstag gegen 16.30 Uhr war es im Bereich des Viersener Busbahnhofs erneut zu einem Raubdelikt gekommen. „Zwei Täter schlugen dem Opfer, einem 19-jährigen Viersener, mehrfach ins Gesicht und raubten anschließend Geld aus dessen Portemonnaie“, berichtete ein Polizeisprecher. „Danach drohte das Duo dem Viersener, falls er die Polizei verständigen sollte, ihn ,abstechen‘ zu wollen.“ Als mutmaßliche Täter seien schnell der 14- und der 15-Jährige identifiziert worden, die bereits nach einem Raub am Busbahnhof am 27. Oktober vorläufig festgenommen worden waren.

Die Polizei habe ihre Ermittlungen und die Maßnahmen zur Festnahme der jugendlichen Intensivtäter ausgeweitet. „Als beide am Montagabend ihrer Meldeauflage bei der Wache in Viersen nachkamen, wurden sie festgenommen“, berichtete der Polizeisprecher. Die Jugendlichen wurden am Dienstagmittag beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, wo für beide die Untersuchungshaft angeordnet wurde.

(mrö)