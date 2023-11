Kriminalität in Viersen Jugendliche brechen in Expert-Markt ein

Viersen · In der Nacht zu Allerheiligen sind unbekannte Täter in den Elektrofachmarkt Expert in der Rathausmarkt-Galerie eingebrochen. Sie hatten einen Gullydeckel ins Schaufenster geworfen, entkamen mit zahlreichen Waren.

02.11.2023, 16:46 Uhr

Wurde in der Nacht zu Allerheiligen Ziel von Einbrechern: der Expert-Markt in der Rathausmarkt-Galerie Viersen. Foto: Daniela Buschkamp

Die Polizei geht davon aus, dass Spielekonsolen gestohlen wurden. Gegen 1.30 Uhr wurde nach Angaben der Polizei ein Anwohner des Rathausmarktes durch Knallgeräusche geweckt. „Als er aus dem Fenster schaute, sah er, dass mehrere augenscheinlich Jugendliche mit weißen Paketen beladen Richtung Viersener Rathaus wegliefen, er verständigte die Polizei“, erklärte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte fahndeten nach den Jugendlichen. Ein Team stellte zeitgleich fest, dass eine Scheibe des Expert-Marktes mit einem Gullydeckel eingeworfen worden war. „Es ist zu vermuten, dass die Täter eine noch unbestimmte Anzahl von Spielekonsolen aus dem Markt stahlen“, so der Polizeisprecher. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02162 3770.

(mrö)