Überfall in Viersen Jugendliche berauben 41-Jährigen

Dabei solle der Mann zahlreiche Schläge erhalten haben. „Anschließend fehlten Brille und Brieftasche“, berichtete die Polizeisprecherin weiter. In der Nähe hätten Einsatzkräfte der Polizei einen 16-Jährigen aus Viersen antreffen. Der Jugendliche habe eingeräumt, an dem Streit beteiligt gewesen zu sein. Allerdings gab er der Polizei gegenüber an, die Geldbörse des 41-Jährigen nicht gestohlen zu haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.