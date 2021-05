Casinogarten in Viersen : Jugendliche attackieren Obdachlosen

Viersen Die Täter sind zwölf bis 15 Jahre alt, sie kamen zu viert oder fünft: Jugendliche schleuderten eine Warnbake und eine Baustellenleuchte auf den 48-jährigen Mann und verletzten ihn. Wer sah den Teenager mit dem Damenfahrrad?

Jugendliche haben am Sonntagabend im Casinogarten in Viersen einen Obdachlosen attackiert und im Gesicht verletzt. Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, bewarfen die vier oder fünf Angreifer den 48-jährigen Wohnungslosen mit einer Warnbake und einer Baustellenleuchte. Beide Gegenstände hatten sie zuvor am Eingang des Parks entwendet. „Der Wurf mit der Warnbake fügte dem 48-Jährigen eine Verletzung im Gesicht zu“, sagte ein Polizeisprecher.