Kirche in Viersen : Hofkirche wird 350 Jahre alt

Um sich den Bau einer Hofkirche in Süchteln leisten zu können, hatte die evangelische Gemeinde auf Kollektenreisen Geld gesammelt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Rund 500 Protestanten setzten sich Mitte des 17. Jahrhunderts dafür ein, dass ihre Süchtelner Gemeinde ein eigenes Gotteshaus bekommt. Heute gilt es als zweitälteste Hofkirche am Niederrhein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken von Nadine Fischer

Die dunklen Holzstufen, die zur Kanzel führen, sind schmal. Der Aufgang erinnert nur entfernt an eine Treppe, er wirkt eher wie eine steile Leiter. Pfarrer Axel Stein muss also immer schön vorsichtig sein, wenn er zur Predigt auf die Kanzel klettert. So wie seine Vorgänger, die in den vergangenen Jahrhunderten von dort oben aus das Wort Gottes verkündet haben. Petrus von Falbruck hingegen betraf das nicht. Als er 1669 den ersten Gottesdienst in der neuen evangelischen Kirche in Süchteln hielt, gab es noch keine Kanzel. Sie wurde den Aufzeichnungen der Gemeinde nach erst 20 Jahre später eingebaut, längst war Friedrich Hölterhoff Pfarrer. Bis heute ist die Ausstattung nicht gerade üppig, und das ist auch so gewollt. Doch im Vergleich zur Anfangszeit ist der Innenraum jetzt richtig überladen.

Als Gründungsjahr der evangelischen Gemeinde Süchteln gilt 1609. Sie wuchs schnell auf etwa 500 Mitglieder an, die sich in Häusern zu Gottesdiensten trafen. Auf Kollektenreisen etwa in die Niederlande sammelten die Gemeindeglieder von 1655 bis 1663 Geld, um sich auf einem eigenen Grundstück ein Predigthaus bauen zu können. Bis genug Geld zusammengekommen war, nutzten sie dort eine baufällige Scheune als Gottesdienstraum. Am 20. Mai 1969 wurde der Grundstein gelegt, am 1. September 1969 predigte Pfarrer von Falbruck zum ersten Mal in der Kirche. Damals war sie komplett unmöbliert. „Man hatte eben kein Geld“, sagt Axel Stein.

Info Jubiläumskonzert am Samstag, 29. Juni Beginn 19 Uhr in der Kirche an der Hindenburgstraße 3 in Süchteln. Der Eintritt ist frei. Programm Der Gospelchor „Sound of Joy“, das Viersener Gitarrentrio und ein Gastchor aus Tansania treten auf; Texte zur Geschichte der Gemeinde ergänzen das Programm.

Seit fünf Jahren ist Stein Pfarrer der Gemeinde. Dass die Kirche in Süchteln mit 12,55 Meter Länge und 8,70 Meter Breite eher klein ist, empfindet er nicht als Einschränkung. Im Gegenteil: „Ich kann dicht bei den Menschen stehen“, sagt er. Außerdem: „Eine Riesenkirche ist ein Fass ohne Boden. Das, was wir hier haben, ist finanziell beherrschbar.“

Axel Stein ist seit fünf Jahren Pfarrer der Gemeinde. Foto: Nadine Fischer

Das, was die Gemeinde da hat, ist laut Beschreibung in der Denkmalliste der Stadt Viersen ein querrechteckiger, geschlämmter Backsteinsaal mit zwei rundbogigen Eingangstüren und Rundbogenfenstern. Es handle sich „um einen frühen reformierten Kirchenbau des Jülicher Landes als typische Hofkirchenanlage“, heißt es dort weiter. Früher war zur Straße hin ein Pfarrhaus vorgelagert. Heute gelte der Bau als zweitälteste Hofkirche am Niederrhein, weiß Stein. Die Gemeinde errichtete ihr Gotteshaus im Hinterhof, um für die vielen – ihnen nicht durchweg wohlgesonnenen – Katholiken weniger sichtbar zu sein. Man sei damals schon froh gewesen, dass die Kirche im Schutz der Stadtmauer stehen durfte, berichtet Stein. Ein schmaler Geheimgang im hinteren Gebäudeteil, der damals als Fluchtweg angelegt worden sein soll, dient heute als Abkürzung in den kleinen Kirchgarten.

Als die Gemeindeglieder endlich wieder genug Geld zusammen hatten, widmeten sie sich von 1681 bis 1722 der Innenausstattung und dem Ausbau. Die Kirche wurde um einen Turm mit zwei Glocken und eine Orgelempore ergänzt, auch ein neuer Fußboden und die Kanzel kamen dazu. Im Laufe der Jahrhunderte musste der Bau immer wieder renoviert werden, Orgel, Bänke und Beleuchtung wurden ausgetauscht. Dennoch hat sich die Kirche ihren Charakter bewahrt. Die Ausstattung ist mit Ausnahme der ornamentverzierten Kanzel dezent, ihre blau gestrichene Decke verweist auf den Himmel. „Sie ist trotz der ihr eigenen Schlichtheit ein eindrucksvolles Zeugnis niederrheinisch reformierter Kulturgeschichte“, heißt es in der Denkmalliste. Besucher können sich nicht nur bei Gottesdiensten selbst ein Bild davon machen. „Wir nutzen unsere Kirche multifunktional“, sagt Friedhelm Stahl, Kirchenmusiker der evangelischen Gemeinde. So ist sie etwa Schauplatz für Bibelwochen, Theateraufführungen und Konzerte. Stahl: „Der Raum eignet sich wunderbar für Kammermusik.“

Kirchenmusiker Friedrich Stahl lädt für Samstag zum Konzert ein. Foto: Nadine Fischer