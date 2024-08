Ehrenamtsserie „Ein bisschen verrückt muss man sicherlich sein“

Als Leiter einer sogenannten nassen Einrichtung, in der obdachlose Menschen betreut werden und wo sie auch ein gewisses Maß an Alkohol trinken dürfen, nahm er sich über diese Arbeit hinaus der Menschen an, die weitere Hilfe benötigten. Als Schöffe war Heinemann beim Landgericht Bonn ehrenamtlich unterwegs. Über seine Mitgliedschaft beim Sozialdienst katholischer Männer kam er zu der Aufgabe als ehrenamtlich gerichtlich bestellter Betreuer. „Ich habe dadurch selber sehr viel gelernt, da man entsprechende Schulungen besucht und viel Wissen mitnehmen kann“, sagt der 71-Jährige.