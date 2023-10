Bekannter Musiker vom Jazzfestival Viersen Joscho Stephan bringt neue CD heraus

Beim Jazz Festival 2022 jubelte ihm das Publikum zu. Joscho Stephan begeisterte mit seinem Gitarrenspiel in der Viersener Festhalle. Wer ihn daheim hören will, hat dazu mit seiner kürzlich auf seinem Label erschienenen CD die Chance. Der Titel „Four Of A Kind“ deutet an, dass sich dafür vier Musiker zusammengefunden haben: das Joscho Stephan Trio mit Seven Jungbeck an der zweiten Gitarre und Volker Kamp am Bass. Als Gast konnte der Geiger Costel Nitescu gewonnen werden, den Stephan 2006 bei einem Festival zum ersten Mal gehört hatte, und den er 2019 bei einem gemeinsamen Konzert in Paris wiedertraf. Die Chemie stimmte auf Anhieb und so war der Entschluss für eine gemeinsame Aufnahme schnell gefasst. Und es hat sich gelohnt, denn es klingt, als spielten die Musiker schon immer zusammen. Und dass die Aufnahmen in nur anderthalb Tagen fertig waren, verdient Respekt.