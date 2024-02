Bekannt aus „Tatort“ Joe Bausch liest in Viersen

Bekannt ist er als Pathologe aus dem Kölner „Tatort“. Zuvor war Joe Bausch, der Medizin studiert hat, als Anstaltsarzt in der Justizvollzugsanstalt Werl tätig. Am Samstag, 27. Februar, liest der Schauspieler und Arzt von 20 bis 22.30 Uhr im Supermarkt Nahkauf in der Rathausmarkt-Galerie aus seinem neuen Buch „Maxima Culpa“. In seinem neuen Buch geht er der Frage nach, wie Gewalttaten entstehen. Er erzählt darin zum Beispiel den Fall von der „Eislady“, aus Portugal, die sich von ihren dominanten Männern nur durch Mord zu befreien wusste. Der Eintritt kostet, Büffet inklusive, zehn Euro. Die Eintrittsgelder werden an den Verein Löwenkinder gespendet.