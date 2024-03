Termin ist Ende September Jetzt anmelden für „Viersener Aktionstage Nachhaltigkeit 2024“

(mrö) Mehr als eine Woche lang stellt die Stadt Viersen das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. In Anlehnung an die bundesweite Nachhaltigkeitswoche sind die Viersener Aktionstage Nachhaltigkeit 2024 für den Zeitraum vom 20. bis 29. September geplant. Die Stadt Viersen hat die Akteure und Organisationen eingeladen, die sich bereits an der Veranstaltungsreihe im vergangenen Jahr beteiligt haben. Aber auch neue Akteure können sich einbringen. Ab sofort läuft die Anmeldephase.