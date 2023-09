Musik-Event in Viersen Jazzfestival 2023 eröffnet

Mit dem Auftritt des Kölner Quartetts Jin Jim auf der Hauptbühne der Festhalle ist in Viersen am Freitagabend das 36. Internationale Jazzfestival eröffnet worden. Bis einschließlich Sonntag treten Dutzende Künstler an verschiedenen Orten in der Stadt auf: Festhalle, Lyzeumsgarten und Kreuzkirche werden zu Konzertorten. Dabei sind sowohl Nachwuchskünstler zu Gast in Viersen — am Samstagabend spielt der Gewinner der Jazzband Challenge im Lyzeumsgarten — als auch bekannte Musikgrößen. Clueso zum Beispiel ist „Special Guest“ am Samstag beim Auftritt der Band Conic Rose. Tageskarten für den Samstag gibt es für 45 Euro. Schüler und Studenten zahlen die Hälfte. Auch an die Kinder ist gedacht: Am Sonntag gibt’s um 17 Uhr ein Taschenlampen-Konzert mit der Band Rumpelstil. Es ist bereits ausverkauft. mrö/RP-Foto: Knappe