Corona im Kreis Viersen : Jazz-Trompeter Till Brönner: „Ich bin ziemlich sauer“

Viersen Die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen treiben den Jazz-Trompeter um. Der gebürtige Viersener sagt: „Wie kann man einzelnen Konzernen Milliarden in den Vorgarten werfen und der Veranstaltungsbranche Arbeitslosengeld II anbieten?“

„Ich bin ziemlich sauer. Seit Monaten schaue ich mir nicht nur an, wie eine ganze Branche durch Corona lahmgelegt wird, sondern erlebe auch, wie auffällig übervorsichtig sich Bühnenkünstler auch nach acht Monaten zu dieser Misere äußern – obwohl ihre Existenz fundamental auf dem Spiel steht ... Hier geht es nicht um ,Selbstverwirklicher’, die in ihrer Eitelkeit gekränkt sind. Es geht um uns alle. Und es geht um Geld, viel Geld. Ich bin Künstler, aber ich bin auch Arbeitgeber, Familienvater und Leistungsträger einer Nation, die sich auch selbst gern ,Das Land der Dichter und Denker’ nennt. Ich konzertiere seit Jahren weltweit, und ich empfinde mich zusammen mit vielen Kollegen auch als Botschafter eines Landes, das seit hunderten von Jahren als Mutterland und Vorreiter vieler Künstler angesehen und verehrt wird.

Vor diesem Hintergrund ist es umso skandalöser, welch’ unrühmlichen Schauspiel wir gerade beiwohnen müssen: zu sehen, wie unsere Wirtschaft seit Ausbruch der Pandemie in systemrelevante und systemirrelevante Berufe unterteilt wurde, habe ich zunächst für eine reine Sicherheitsmaßnahme gehalten ...

Im Sommer landeten die ersten Anrufe von Kollegen bei mir, die sich vorsichtig erkundigten, ob es bei mir auch so mau aussähe. Ich spreche von Musikern, Toningenieuren, Lichttechnikern, Caterern, Bühnenbauern, Busfahrern, Beschallungsfirmen, Klubbesitzern, Agenturen und lokalen Hallenbetreibern ... (In der Veranstaltungsbranche arbeiten) weit über 1,5 Millionen. Menschen, deren Broterwerb am Tag 1 nach der Pandemie abgeschaltet wurde. Ein Wirtschaftszweig mit einem Gesamtumsatz von über 130 Milliarden Euro ...