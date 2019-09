Warnstreik in Viersen : Putz-Streik an den Viersener Schulen

Rund 60 Gebäudereiniger Viersener Schulen und Seniorenheime beteiligten sich am Mittwochmittag an einem bundesweiten Warnstreik. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen.

Sie zogen von der Südstadt aus durchs Zentrum, quer über den Busbahnhof und stoppten erst am Rathausmarkt: Insgesamt rund 60 Gebäudereiniger sind am Mittwoch dem Aufruf der Gewerkschaft IG Bau gefolgt und haben sich an einem bundesweiten Warnstreik beteiligt, rund 40 von ihnen machten mittags bei einem Marsch durch die Stadt auf sich aufmerksam. „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns den Tarifvertrag klaut“, riefen sie immer wieder. Von dem Streik seien in Viersen alle städtischen Schulen und einige Altenheime betroffen, sagte Gewerkschatssekretär Mahir Sahin. Schulklos blieben also ungeputzt, Mülleimer ungeleert. Weil viele von ihnen abends, früh morgens oder nachts arbeiten, hatten die Gebäudereiniger weiße Masken und ein Banner mit der Aufschrift „Aufstand der Unsichtbaren“ dabei. Text/Foto: naf