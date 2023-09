Am Wochenende in Viersen Irmgardisfest und Herbstkirmes in Süchteln

Am Samstag stimmt die Pipe-Band White Hackle Pipes and Drums mit original schottischer Dudelsackmusik rund um den Lindenplatz die Gäste ein. Ab 18 Uhr gibt es dort bis Mitternacht nonstop Live-Musik mit Auftritten der Rockcoverband Boobylicious und der Süchtelner Band La Vida. An diesem Tag findet auch die Irmgardiswanderung statt. Der Weg führt von Helenabrunn bis zur Irmgardiskapelle. Treffpunkte sind um 9.30 Uhr am Busbahnhof in Süchteln, um 9.45 Uhr am Bahnhof in Viersen oder um 10 Uhr in Helenabrunn am Helenenbrunnen. Die Wanderstrecke beträgt zehn Kilometer mit zwei Pausen. Der Abschluss mit Appeltaat und Kaffee istin der Königsburg in Süchteln. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Sonja Lehmann telefonisch unter 0176 70718128 oder per E-Mail an: sonjaneikes@gmx.de. Die Teilnahme kostet fünf Euro.