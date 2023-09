Kirchen in Süchteln Irmgardis-Oktav und Tauffeier unter freiem Himmel

Viersen · Vor den Kirchen in Viersen liegen besondere Tage: In Süchteln feiern die Katholiken von diesem Sonntag an die Irmgardis-Oktav, die Evangelischen laden zum zweiten Mal zu einem Tauffest unter freiem Himmel ein.

09.09.2023, 08:21 Uhr

Tauffest am Hohen Busch. Diesen Samstag gibt’s eine Neuauflage. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

(mrö) Auf der Picknick-Wiese am Hohen Busch beginnt an diesem Samstag, 9. September, um 14 Uhr das Open-Air-Tauffest der evangelischen Kirchengemeinde. „Mitfeiernde jeden Alters sind herzlich willkommen. Segen gibt es für alle, Taufe nur für vorher Angemeldete“, sagt Pfarrerin Katinka Brunotte. Die Irmgardis-Oktav der Pfarrei St. Clemens startet am Sonntag, 10. September, um 9.30 Uhr mit der feierliche Übertragung der Reliquie der Irmgardis zum Heiligenberg, eine halbe Stunde später beginnt die Festmesse zur Eröffnung der Irmgardis-Oktav. Um 15 Uhr beginnt an der Irmgardis-Kapelle ein Waldgottesdienst der evangelischen Kirchengemeinden. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen. Mit der Firmung (Samstag, 16. September, 18 Uhr), einem feierlichen Hochamt (Sonntag, 17. September, 10 Uhr) und einer Vesper mit Viersens Schützenbruderschaften (15.30 Uhr) endet die Irmgardis-Oktav am nächsten Wochenende.

(mrö)