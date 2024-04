Samt- und Seidenweberei in Dülken Ins ehemalige Kontor zieht „Töchter und Söhne“

In dem ehemaligen Kontor entsteht das Projekt „Töchter & Söhne – enkeltaugliche Bürowirtschaft“. Auf den ersten Blick ein Name, der nach einer Erklärung verlangt. Schroeders zitiert mit Hinblick auf die Relevanz der Aussage in diesem Zusammenhang gerne den Firmengründer Albert Weyermann. „Die Sicherung der Zukunft erscheint uns wertvoller als der vergängliche Erfolg des Augenblicks“, habe Weyermann einst gesagt. Die Sicherung der Zukunft für die folgenden Generationen, sprich die Enkel, liegt Schroeders mit diesem Projekt am Herzen. Er spricht damit Mieter aus den unterschiedlichsten Firmenbereichen an, denen das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Es ist der gemeinsame Nenner, der sie alle verbindet.