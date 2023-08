2. September Viersener Innenstadt wird zum Laufsteg

„Viersen voll im Trend“ heißt es am Samstag, 2. September, von 11 bis 14 Uhr in der Viersener Fußgängerzone. Das Angebot des Citymanagements wirbt fürs „Heimat shoppen“. Während anderswo die von der IHK organisierten „Heimat-shoppen“-Aktionstage eine Woche später stattfinden, weicht Viersen dem Irmgardisfest aus. Ein halbes Dutzend Fachgeschäfte sind dabei und erwarten neugierige Gäste zu Modenschauen in der Fußgängerzone vor dem Ladenlokal.