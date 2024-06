Kultur in Viersen Inklusive Theatergruppe zeigt ihr neues Stück

Dabei sei das kreative Wirken nicht an hierachische Strukturen gebunden. Jeder könne sich mit seinen Ideen einbringen, erläutert der Spielleiter. Das ist etwas, was zum Beispiel Elli Lettwin gefällt, wie sie voller Begeisterung schildert. Wie die Stücke entstehen: Die Mitglieder der Gruppen machen sich Gedanken über Themen, die ihnen wichtig sind und überlegen, in welcher Form sie diese auf die Bühne bringen können. Im September starteten die offenen Proben. In diesem Jahr habe es etwas länger gedauert, bis sich das Ensemble gefunden habe. Als erfahrene Schauspielerin ist Natascha Mindermann neu dabei.