Auktion in Viersen In der Villa V wird ein Kunstwerk zerlegt

Die in Heidelberg geborene Künstlerin hat an der Kunstakademie München und an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin Kunstgeschichte, Philosophie und Psychologie studiert. Zahlreiche Reisen führen sie nach Japan, Frankreich, Irland, Italien. Seit den 1990-er Jahren befasst sie sich mit den Installations- und Bodenbildern. In der Villa V zeigt Eva Koethen neben der Bodeninstallation ihre größeren und kleineren „Realien“ – Fundstücke, die zu Skulpturen werden, sowie weitere Fotografien.