Am Wochenende in Viersen Mühlenfest in Dülken startet diesmal mit Oktoberfest-Atmosphäre

Der Sonntag steht im Zeichen der Familien: Auf der großen Bühne präsentieren sich verschiedene Vereine – unter anderem die Dölker Crazy Kids und die Tanzgruppe der Üüle –, auf dem Platz und in den angrenzenden Straßen werden Stände aufgebaut. Für die kleinen Besucher gibt es unter anderem ein Entenangeln am Brunnen vor St. Cornelius, veranstaltet vom Freundeskreis „Dölker Jonges e.V.“, in der Sommerzone bietet das Citymanagement der Stadt Viersen an der Börsenstraße Kinderschminken, eine Pflanzaktion für Mädchen und Jungen sowie Sandburgen-Bau an. Außerdem gibt es eine Kinder-Eisenbahn, ein historisches Kinderkarussel und eine Hüpfburg. Der Caritasverband bietet Bewegungsspiele an, verschiedene Geschäfte unterstützen durch Bastel- und Spielaktionen, unter anderem an der Blauensteinstraße.