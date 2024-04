Gemeinde Brüggen Die Finanzen stehen auf dem Prüfstand

Das Fazit der Untersuchung fasst gpa-Präsident Michael Esken so zusammen: „Die Gemeinde Brüggen verfügt über stabile Finanzen, die allerdings maßgeblich von einer guten Eigenkapitalausstattung gekennzeichnet sind. Diese gute Basis wird in den nächsten Jahren einer Belastungsprobe aufgrund von Inflation, Ukraine-Krieg und Rezession ausgesetzt sein. Daher sind alle handelnden Akteure aufgerufen, die Gemeindefinanzen in einer ausgewogenen Balance zu halten.“