Kultur in Viersen Vivaldi trifft auf Streetdance

Info Eintrittskarten sind darüber hinaus, falls noch vorhanden, an der Abendkasse ab 19 Uhr sowie beim städtischen Ticketing an der Heimbachstraße 12 in Viersen erhältlich. Öffnungszeiten: freitags von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr. Weitere Infos gibt es dort unter den Telefonnummern 02162 101-466 oder 101-468 oder per E-Mail an die Adresse: E-Mail kartenvorverkauf@viersen.de. Außerdem online bei proticket.de.