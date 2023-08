Denkmäler in Viersen In der alten Dampf-Weinbrennerei

Wer vor dem großen zweiflügeligen Holztor mit seinen Glaselementen und den schmiedeeisernen Verzierungen an der Rektoratstraße 39a in Viersen steht, kann schon erahnen, dass sich hinter einem solchen Tor etwas Außergewöhnliches befinden könnte — zumal die Fassade des Hauses mit dem Erker, dem Schmuckgiebel und den Stuckelementen an den Fenstern eine stilvolle Sprache spricht.