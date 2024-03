Projekt in Viersen Im Kinderrestaurant fürs Leben lernen

Wenn es so etwas wie ein Geheimrezept gibt, wie man es im Leben mal gebacken bekommt, dann könnte es „Kochen“ heißen. Davon war zumindest Christian Giardina überzeugt, als er in Ahlen auf den „Lunch Club“ aufmerksam wurde – ein Kinderrestaurant, in dem Mädchen und Jungen gemeinsam mit echten Köchen Mahlzeiten zubereiten und gemeinsam verzehren. In Viersen ist Giardina bei der Stadtverwaltung für Gemeinwesenarbeit zuständig, und er entwickelte ein Konzept, wie sich dieses Kinderrestaurant auch in Jugendeinrichtungen umsetzen lässt.