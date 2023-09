Zum „Markt der Nachhaltigkeit“ in Viersen Ein sentimentales Plädoyer für die Wäscheleine

Zur Person

Werdegang Ilona Friedrich ist 1967 in Viersen geboren. Die gelernte Damenschneiderin studierte Objektdesign in Krefeld. Nach der Familienzeit begann sie in zahlreichen Kunstprojekten mit Kindern und Jugendlichen an Schulen zu arbeiten.

Eigene Werke Eigene künstlerische Arbeiten entstanden parallel. So warf sie etwa einen Blick in den Mikrokosmos von Asseln oder beschäftigte sich mit dem Thema Vergänglichkeit. Seit drei Jahren geht sie mit ihren Arbeiten an die Öffentlichkeit.

Online https://www.ilona-friedrich.de/]