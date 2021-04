Stadt Viersen bittet um Hinweise : 80 Altreifen illegal im Wald abgeladen

Viersen Unbekannte haben etwa 80 Altreifen auf einem Waldweg auf dem Schmalen Weg in der Bockerter Heide illegal abgelagert. Das Ordnungsamt bittet nun um Hinweise auf ein auffälliges Fahrzeug.

Auf einem Waldweg auf dem Schmalen Weg in der Bockerter Heide in Viersen haben Unbekannte am Donnerstag etwa 80 Altreifen illegal entsorgt. Das Ordnungsamt der Stadt Viersen bittet Bürger nun um Hinweise auf ein auffälliges Fahrzeug, welches den Müll gegen 21 Uhr im Wald abgelagert haben soll. Aussagen von Zeugen zufolge handelt es sich dabei um einen weißen Lieferwagen, der auf der Rückseite das Bild eines großen Uhus oder einer Eule trug.