Karneval in Viersen Wie die Viersener Jecken in ihre Jubiläumssession starteten

Was er zu berichten wusste: dass die Begleitung „international“ ist. Das Prinzenpaar hat sich bei der Zusammenstellung der Begleitung in Lobberich und Süchteln „bedient“. So gehören zum Beispiel der Vorsitzende des Festausschusses Süchtelner Karneval Nicolai Rattey und Süchtelns Ortsbürgermeister Wolfgang Genenger zum Gefolge. Bei den vielfältigen Aktivitäten des Prinzen und dessen geschäftliche Tätigkeit fiel es dem Vorstand des Festausschusses nicht schwer, einen passenden Beinamen zu finden. Helmut Schatten wird als Prinz Helmut II. „Das wirbelnde Fässchen“ in die Geschichte eingehen. Frank Schiffers wünschte beiden eine unvergessliche Session. „Genießt es am Freitag, wenn euch in der Festhalle rund 700 Närrinnen und Narren zujubeln werden“, so der Senatspräsident.