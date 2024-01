Hammer Mühle in Viersen Hochzeitsmesse feiert am Sonntag Premiere

Viersen · Premiere in Viersen: In der Hammer Mühle an der Helmholtzstraße beginnt am Sonntag die erste Hochzeitsmesse in Viersen.

20.01.2024 , 05:15 Uhr

In der Hammer Mühle ist am Sonntag, 21. Januar, erstmals eine Hochzeitsmesse. Foto: Martin Röse

Premiere in Viersen: In der Hammer Mühle an der Helmholtzstraße beginnt am Sonntag die erste Hochzeitsmesse in Viersen. Von 10.30 Uhr bis 17 Uhr stellen sich 14 Anbieter von Dienstleistungen rund um den schönsten Tag im Leben vor. Der Eintritt ist gratis. Ob Goldschmied für die Eheringe, verschiedene Hochzeitsfotografen, eine Brautmoden-Boutique, Traurednerin, ein DJ, eine Fachfrau für Blumenkreationen, eine Hochzeitsplanerin — alle Gewerke rund um die Eheschließung sind vertreten. Und wem das Ambiente der Hammer Mühle gefällt: Sie kann ebenfalls für Hochzeitsfeiern gebucht werden.

(mrö)