Viersen : Viersen — Hochburg der Eisdielen

Hauptstraße 45: Tam Vu und sein Team der Eisdiele „Qui Solo“. Foto: Martin Röse

Viersen In der Viersener Fußgängerzone öffnen gleich zwei neue Eisdielen. Sie liegen gerade mal 28 Schritte voneinander entfernt. Beide Betreiber sind gelassen. Sie sagen: „Konkurrenz belebt das Geschäft.“

Es gibt da diesen alten Witz von den Siedlern im Wilden Westen und den Indianern. Der Winter naht. Die Siedler hacken Holz, fragen die Indianer, wie der Winter wird. „Kalt“, sagen die. Die Siedler hacken also noch mehr Holz. Ob’s reicht? Sie fragen die Indianer. „Der Winter wird sehr kalt“, sagen die Ureinwohner. Also hacken die Siedler noch mehr Holz, fragen sicherheitshalber erneut nach und bekommen zur Antwort, der Winter werde „sehr sehr kalt“. „Woher wisst ihr das?“, fragen die Siedler die Indianer. „Weil die weißen Männer so viel Holz hacken.“

Nach dieser Logik steht Viersen ein großartiger, wundervoller, vielleicht niemals enden wollender Sommer bevor. Denn in der an Eisdielen ohnehin nicht armen Innenstadt öffnen gleich zwei neue zusätzlich. Das Besondere: Beide liegen gerade einmal 28 Schritte voneinander entfernt in der Fußgängerzone an der Hauptstraße. Die eine hat die Hausnummer 37. „Rossini“ steht auf einem großen Schild im Schaufenster. Die andere hat die Nummer 45. „Solo Qui“ steht darüber. Zu deutsch: „Nur hier.“

Hauptstraße 37: Dort eröffnet in wenigen Wochen die Eisdiele „Rossini“. Foto: Martin Röse

Info Chinas Werk und deutscher Beitrag Erfindung Das erste Speiseeis gab es wohl im antiken China, die chinesischen Herrscher hatten große Eislager anlegen lassen. Hilfestellung 1876 erfand Carl von Linde die Kältemaschine. Sie verhalf dem Speiseeis zum Durchbruch als Massenware.

Das mit dem „Nur hier“ stimmt nicht ganz. „Es ist bereits unsere dritte Eisdiele“, berichtet der gebürtige Mönchengladbacher Tam Vu. In Bonn und Euskirchen betreibt der 36-Jährige gemeinsam mit seinem Kumpel Mario Berghi zwei Eisdielen, produziert wird „l’arte del gelato“, also die Kunst der Eiscreme, im „Labor“ in Zülpich. Vu sieht am Eröffnungstag ein bisschen müde aus; er war noch bis spät in der Nacht unterwegs, um seine nunmehr drei Eisdielen mit der frischen Ware zu beliefern. Was treibt „Solo Qui“ ausgerechnet nach Viersen? „Viersen ist eine schöne Stadt“, sagt er, „sehr einladend“. Als Vu noch in Gladbach wohnte, sei er häufiger nach Viersen gekommen. „Hier gibt es wenig Leerstand, und die Kundenfrequenz an der Hauptstraße stimmt.“

Obwohl es kühl ist an diesem Donnerstag, läuft das mit dem Eisverkauf ganz ordentlich an. Draußen, zwischen den Platanen, hat Vu neun Tische und 36 Stühle aufgestellt. Das sind fast so viele Stühle wie Eissorten. „Wir haben insgesamt 40 verschiedene im Programm“, erklärt er. „Es gibt veganes Eis, und wir machen viele Eissorten auf der Basis von Frischkäse.“ In der Eistheke wartet beispielsweise die Sorte „Gorgonzola mit Maracuja und selbstgemachter Schokoladensauce“ darauf, verschlungen zu werden. Es gibt Mascarpone-Eis mit Erdbeere und die Hausmarke „Solo Qui“ – ebenfalls auf Frischkäse-Basis. Die Kugel kostet einen Euro. Und wenn es auf Weihnachten zugeht, soll es auch Zimt- und Lebkuchen-Eis geben. Und danach? „Wir wollen das Ladenlokal im Winter nicht leer stehen lassen“, sagt Vu.

Auch vor dem Eis-Café Rossini stehen schon Tische und Stühle. Gäste sind schon da, trinken einen Kaffee. Allein: Die Eisdiele, in der früher ein Friseurbetrieb war, hat noch geschlossen – die Gäste gehören zum vor anderthalb Jahren eröffneten Restaurant Rossini auf der anderen Straßenseite. Das gehört derselben Inhaberin: Birsen Durmaz. „Wir haben in dem Ladenlokal der Eisdiele ein Problem mit dem Fußboden; das muss noch erledigt werden“, erklärt sie. Voraussichtlich Ende Mai werde die Dependance ihres Restaurants dann den Betrieb aufnehmen.

Durmaz sieht die Eisdiele in dem etwa 25 Quadratmeter großen Ladenlokal als perfekte Ergänzung. „Ich wollte eigentlich hier vor dem Restaurant eine fahrbare Eistheke für die Sommermonate aufbauen.“ Das hätte aber Umbaukosten verursacht; ein Wasseranschluss hätte aufwändig verlegt werden müssen. „Dann wurde das Ladenlokal direkt gegenüber frei – perfekt.“ Die Rossini-Inhaberin will dort von April bis Ende Oktober 18 bis 20 verschiedene Sorten anbieten, viele von ihnen auf Milchbasis. „Wir werden zehn bis 15 Standard-Sorten wie Vanille, Erdbeere und Stracciatella im Programm haben, dazu dann fünf bis zehn ,Highlight’-Sorten“, sagt sie. „Unser Eisverkäufer wird direkt aus Italien eingeflogen.“ Und der Service für die Gäste auf der Terrasse wird von der Restaurant-Bedienung mit erledigt. Was soll die Kugel Eis kosten? Das stehe noch nicht endgültig fest. „Voraussichtlich ein Euro.“