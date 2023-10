Missbrauchsskandal in der Kirche Vortrag in Viersen über Missbrauch in der katholischen Kirche

Eine „Zäsur in der Kirchengeschichte": So bewertet Thomas Großbölting, Historiker und Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, den weltweiten sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Vor Kurzem hat das Bistum Aachen erstmals Namen von verstorbenen Tätern und Tatverdächtigen veröffentlicht. Seitdem ist die Bestürzung in vielen Pfarrgemeinden groß. In einem Online-Vortrag der Kreisvolkshochschule zeichnet Großbölting die Geschichte von Betroffenen, Tätern und Vertuschern nach. Er analysiert die kirchlichen Strukturen, die die Taten ermöglichten. Der kostenfreie Vortrag findet statt am Sonntag, 5. November, um 19.30 Uhr über die Plattform Zoom: Wegen Wartungsarbeiten wird die Anmeldung erst am Samstag, 4. November, bestätigt. Anmeldungen (K-Nr. Y110122) über kreis-viersen-vhs.de, E-Mail (vhs@kreis-viersen.de) oder ☏ 02162 93480.