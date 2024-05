Problem im Stadtgebiet Hilfe gegen WC-Mangel in Viersen

In der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses diskutierten Verwaltung und Politiker erneut über das WC-Problem. Die Verwaltung hatte zuvor den Auftrag erhalten, sich bei Gastwirten in Viersen, Süchteln und Dülken umzuhören, was sie von dem Konzept „Nette Toilette“ halten. Außerdem erkundigte man sich bei bereits beteiligten Wirten in Mönchengladbach, Aalen und Dülmen nach ihren Erfahrungen. Was die Projekt-Teilnehmer sagten: Einen Zugewinn an neuen Kundinnen und Kunden konnten sie nicht bestätigen. Ob die finanzielle Kompensation als angemessen empfunden werde, hänge vor allen Dingen vom Grad der Verschmutzung der WC-Anlagen ab und somit vom Umfang des Materialverbrauchs und der Personalkosten. Klagen habe es, je nach Kunden, über die starke Verschmutzung der Toiletten gegeben.