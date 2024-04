Stadtgespräch Viersen 700 Pakete für die Tafel und ein Antrittsbesuch

Was in Corona-Zeiten begann, hat der Zonta-Club Viersen in diesem Frühjahr fortgesetzt: die Zusammenarbeit mit der Viersener Tafel. Die Einrichtung an der Hohlstraße in Viersen unter Leitung von Luzia Witthake rettet oder akquiriert Lebensmittel und gibt sie an Menschen in Armut weiter, für die diese Nahrungsmittel eine enorme Hilfe sind.