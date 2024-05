EM 2024 in Viersen Hier gibt’s die Spiele live zu sehen

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen EM-Kader benannt, in weniger als einem Monat startet die Europameisterschaft in Deutschland. Wer die EM nicht alleine vor dem Fernseher gucken will, kann die Begegnungen mit Freunden in einer Kneipe schauen. Manch ein Gastronom hat sich auch Extra-Aktionen zur EM einfallen lassen. Eine Übersicht.