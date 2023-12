Trend Weihnachtsessen zum Mitnehmen „Weil es stressfrei ist und ohne große Vorbereitungen abläuft“

Die Corona-Pandemie hat in vielen Lebensbereichen zu neuen Entwicklungen geführt, die geblieben sind. Homeoffice zum Beispiel. Aus Gesundheitsgründen in vielen Bereichen eingeführt, immer noch da. Oder die To-Go-Idee: Etliche Gastronomen boten während der Pandemie ihre Gerichte zum Mitnehmen an. Barbara Curvers, Küchenchefin des Restaurants „#Namenlos“ berichtet, dass es gerade bei den Weihnachtsmenüs eine rege Nachfrage gegeben habe. „Die sind zur Coronazeit so gut angekommen, dass es sich bis heute etabliert hat“, sagt sie. In diesem Jahr bietet ihr Team an, dass Gäste sich das fertig gegarte Essen am 23. Dezember abholen und anschließend zu Hause aufwärmen können.