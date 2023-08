Brauchtum in Viersen Helmut Schatten – im dritten Anlauf Karnevalsprinz

Schatten ist nicht nur in Viersen bekannt. Erst machte er eine Maurerlehre, dann lernte er Zimmermann, dann Schreiner, bevor er seine Berufung fand: Gastwirt. 1995 wurde er Wirt im „Bitchen am Remigiusplatz“, betreibt im alten Alex das „Schattodrom“. Seit 2010 führt er, auch dort mit Anna-Maria Erckens an seiner Seite, das „Hotel Stadt Lobberich“. Und ist in Süchteln beteiligt an der „Bürgerklause“.