Gemeinschaftshauptschule Schwalmtal Bunte Stühle für ein heimeliges Wohngefühl

Wöchentlich wechselt das Angebot aus vier Snacks. An einem Freitag gibt es etwa Fußball-Brötchen, am nächsten Freitag dann eine überbackene Laugenstange, Hot Dogs oder selbst gefüllte Wraps. In der ersten Pause werden die leckeren Kleinigkeiten angeboten. Vom Erlös kann wieder neue Ware gekauft werden. „Wir machen immer ein paar Sachen mehr, einige, auch Lehrer, entscheiden sich spontan, das Angebot anzunehmen“, sagt Melina. Übrig bleibt aber nie etwas.