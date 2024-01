Nach Vandalismus Viersen hat wieder eine Radstation — an neuem Standort

Die Rad-Servicestationen stehen in allen neun kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Verfügung. Zuletzt wurde im September 2023 eine Station in Niederkrüchten in Betrieb genommen, auch drei weitere Reparaturstationen stellte der Kreis im vergangenen Jahr auf: in Grefrath-Oedt (an der Albert-Mooren-Halle), in Tönisvorst-St.Tönis (am Wilhelmplatz am Radknotenpunkt 16) sowie in Willich (am Markt an der Kirche St. Katharina). Erkennbar sind sie durch die blaue Farbgebung. Durch ein Münzpfandschloss wird der Zugang geregelt, ähnlich wie bei einem Einkaufswagen.