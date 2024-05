Zunfttage in Dülken Ein Nachtwächter aus Leidenschaft

Doch wenn in wenigen Tagen Nachtwächter und Türmer in schmucken Umhängen durch die Straßen ziehen, entspricht das eher einem Wunschbild als der früheren Realität. André Schmitz erzählt, dass Nachtwächter im Mittelalter in der gesellschaftlichen Hierarchie ganz unten standen. Nur Henker und Totengräber waren noch schlechter angesehen. Warum das so war? Unser heutiger Nachtwächter erklärt das mit der Angst der sehr gottesfürchtigen Menschen vor dem Dunklen. Trotzdem war der Nachtwächter ein Angestellter des Magistrats, also nach heutigen Kriterien ein Angehöriger des öffentlichen Dienstes. Die Bezahlung war niedrig. Um sich vor der nächtlichen Kälte zu schützen, hüllten sich die Nachtwächter in alte Pferdedecken. Später erhielten sie einen Mantel oder einen Umhang. Der Nachtwächter-Umhang, der bis zum Krieg in der Narrenmühle ausgestellt war, soll allerdings sehr verschlissen gewesen sein.