Bildung in Viersen : Die Interessensvertreter der Schüler

Viersen Viele Jahre gab es sie nicht. Jetzt hat sich die Viersener Stadtschülervertretung neu gegründet. Die Mitglieder sind Gymnasiasten, Real- und Gesamtschüler. Was wollen sie erreichen?

Doch die Jugendlichen haben sich auch klare Ziele gesetzt: Die Digitalisierung, modernere Schulen und eine Beratungsfunktion im Schulausschuss. Das Hauptziel ist dabei die beratende Funktion im Schulausschuss der Stadt Viersen: „Nachdem im Oktober im Schulausschuss darüber diskutiert wurde, dass es das Gremium der Stadtschülervertretung noch gar nicht gibt, sind wir nun mehr als bereit, als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen“, meint Menzel. „Und wenn die Elternpflegschaft in einem Ausschuss, in dem es schließlich um uns Schülerinnen und Schüler geht, beratend dabei sein kann, dann sind wir sicherlich auch an der richtigen Stelle“, ergänzt er.

Nachdem der erste Austausch unter den Viersener Schülersprechern und Vertretern stattgefunden hat, sollen zeitnah die ersten Fortschritte sichtbar werden: „Vor allem jetzt zu solch schwierigen Zeiten, in denen die Bildung von uns Schülerinnen und Schülern schwieriger und mit vielen anderen Wegen läuft, möchten wir die Stimme der Schülerschaft in Viersen verstärkt vertreten und unsere Meinung zu Wort kommen lassen“, sagt der 16-Jährige. Dabei steht auch die Digitalisierung an den Viersener Schulen an der Tagesordnung: „Digitalisierung ist ein großes Wort. Doch wir spüren in der Schülerschaft den Bedarf und wollen diesen mehr hervorheben. In Viersen sind die Schulen rückständig in puncto Digitalisierung“, befinden die Mitglieder der Stadtschülervertretung. „Letztendlich sind wir als Schülerschaft die Leidtragenden und möchten auch die Dringlichkeit betonen.“