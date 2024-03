Satipatthana Sangha Viersen hat jetzt einen buddhistischen Verein

Jan Philipp Huss, Tobias Knops und Andrea Tack gehören zu den Gründungsmitgliedern des Vereins. Sie haben bereits viel Erfahrung mit buddhistischen Praktiken gemacht. Knops und Huss waren zunächst „Einzelkämpfer“, bevor sie sich zusammenschlossen. Das kam so: Ende 2021 suchten Tobias Knops und Jan-Philipp Huss unabhängig voneinander in Viersen eine buddhistische Gruppe und fanden: nichts. Knops hatte sich bereits in seiner Jugend für die Weltreligionen interessiert. Einmal in die buddhistischen Gedanken eingetaucht, konnte er nicht mehr damit aufhören, sich weiter damit zu befassen. „Es hat mir im Alltag sehr geholfen“, sagt Knops, Lehrer an der Sekundarschule in Grefrath. Als er keine buddhistische Gruppe in Viersen fand, suchte er Gleichgesinnte, um sich regelmäßig zur Meditation zu treffen.