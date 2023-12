Plan in Viersen Halter von Kampfhunden sollen 500 Prozent mehr Steuern zahlen

Viersen · Die Zahl der gefährlichen Hunde in Viersen ist in den vergangenen Jahren angestiegen. Die Stadt will mit einer Reform der Hundesteuer reagieren.

08.12.2023 , 05:30 Uhr

Halter von Kampfhunden - auf unserem Foto ein Rottweiler - sollen in Viersen demnächst deutlich mehr Hundesteuer bezahlen müssen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen