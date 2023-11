Bildung in Viersen AMG kooperiert mit Hochschule Niederrhein

Nach der Maria-Montessori-Gesamtschule in Krefeld ist das Albertus-Magnus-Gymnasium in Trägerschaft des Bistums Aachen die zweite Schule, mit der die HSNR in diesem Jahr kooperiert. Beide Partner wollen Jugendliche für ein Studium an einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften begeistern und ihnen helfen, die richtige Berufsrichtung zu finden.