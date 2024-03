Gymnasium in Viersen Die ganz andere Projektwoche

„Für uns ist es eine Win-Win-Situation. Der Einsatz der Studierenden setzt die Arbeitskraft vieler Stammlehrkräfte frei, die sonst die Klassen unterrichten würden“, sagt Schulleiter Christoph Hopp. „Sie können nun ihrerseits an Schulentwicklungsprojekten arbeiten, was uns als Schule weiter nach vorne bringt. Mit Hilfe des Projekts bekommen so einerseits Lehramtsstudierende die Möglichkeit, Praxiserfahrung zu sammeln, und auf der anderen Seite erhält die Schule Zeit für ihre Schulentwicklungsprozesse.“